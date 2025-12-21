Scontri tra ultrà dopo Treviso-Mestre assalto al bus e bottiglie contro i vetri | ferito l’autista

Il derby tra Treviso e Mestre si è chiuso sul campo con una vittoria di misura, ma all’esterno dello stadio il clima è rapidamente degenerato. Quello che doveva essere un normale pomeriggio di calcio si è trasformato in una lunga scia di violenza, culminata con il ferimento di un autista del trasporto pubblico, estraneo agli scontri tra tifoserie. L’uomo è stato accompagnato in pronto soccorso e si trova sotto osservazione per ferite di media gravità, mentre l’episodio ha riacceso l’allarme sulla sicurezza nelle partite considerate a rischio. La partita, valida per il girone A del campionato di Serie D, era terminata con il successo per 1-0 della capolista grazie a un gol di Brevi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

