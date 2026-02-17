Trasportava acqua senza alcuna certificazione le analisi Asp | nitrati e batteri coliformi oltre i limiti previsti

Un uomo trasportava acqua senza certificazione e le analisi dell'Asp hanno confermato la presenza di nitrati e batteri coliformi oltre i limiti consentiti. Il laboratorio di Sanità pubblica dell'Asp ha rilevato che il livello di questi agenti contaminanti era troppo alto, mettendo a rischio la salute dei consumatori. La scoperta si è verificata durante un controllo di routine in un'area rurale, dove l’uomo consegnava l’acqua a diverse famiglie.

Le analisi, fatte dal laboratorio Sanità pubblica dell'Asp, non hanno lasciato alcun dubbio: c'erano nitrati e batteri coliformi in concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ed è per questo motivo che l'acqua, trasportata con autobotte, è stata dichiarata non idonea al consumo umano. A effettuare i controlli - volti a garantire la salute pubblica - sono stati fatti dai carabinieri della compagnia di Canicattì, con il supporto tecnico dell'Asp di Agrigento. All'inizio del mese, i militari dell'Arma avevano bloccato un'autobotte con la quale venivano trasportati, per essere rivenduti, 5 mila litri d'acqua.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Artico, Iran, Venezuela e oltre. Trump senza limitiAl ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si sono riaccesi i timori di una politica estera più assertiva. Il tedoforo simbolo di inclusione. Dall’acqua alla neve senza limiti: "Un orgoglio portare la fiamma"Simone Ciulli, 39 anni, rappresenta un esempio di forza e inclusione attraverso il suo ruolo di tedoforo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vendeva abusivamente acqua durante l'orario di lavoro, finisce nei guai un dipendente pubblico. Trasporto abusivo di acqua, maxi multa nell’AgrigentinoAGRIGENTO – Trasportava 5 mila litri d’acqua, per rivenderla, senza alcuna Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), né documentazione che certificasse la salubrità e la tracciabilità dell ... livesicilia.it Si allontana dal posto di lavoro per vendere acqua abusivamente: il caso nell’AgrigentinoRAFFADALI - Nei guai un 59enne di Raffadali ,nell'Agrigentino, beccato dai carabinieri a vendere acqua senza alcuna autorizzazione e durante il proprio ... newsicilia.it Pannello Solare o Fotovoltaico: li confondi ancora Capita a tantissimi: stessi nomi, funzioni diverse, confusione assicurata. Facciamo chiarezza una volta per tutte. Pannello solare termico Sfrutta il sole per scaldare l’acqua, non per produrre elettricità. A facebook