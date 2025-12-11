Il tedoforo simbolo di inclusione Dall’acqua alla neve senza limiti | Un orgoglio portare la fiamma

Simone Ciulli, 39 anni, rappresenta un esempio di forza e inclusione attraverso il suo ruolo di tedoforo. Nonostante una cerebrolesione alla nascita, ha affrontato gli ostacoli della vita con determinazione, portando la fiamma olimpica in diverse condizioni, dall’acqua alla neve. La sua storia ispira e dimostra che i limiti sono solo sfide da superare.

Senza limiti, un esempio di forza oltre gli ostacoli della vita. Alla nascita ha subito una cerebrolesione che gli ha provocato una lieve emiparesi alla parte destra del corpo, oggi Simone Ciulli ha 39 anni e non smette di stupire. Reduce dalla finale nei 50 stile libero ai Mondiali paralimpici di Singapore 2025, il nuotatore fiorentino ha nel suo palmarès una sfilza di medaglie tra cui il bronzo conquistato ai Mondiali paralimpici di Londra 2019 e l’argento nella staffetta 4x100 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Alfiere fiorentino alle Paralimpiadi, ha denunciato le disparità nei premi economici riservati agli atleti con disabilità e si è battuto per ridurre le differenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it