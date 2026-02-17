?Trapianto fallito al Monaldi la mamma convocata in ospedale | possibile arrivo di un cuore utilizzabile

La signora Patrizia, madre di Tommaso, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo che un trapianto di cuore è fallito, lasciando aperta la possibilità di utilizzare un organo donato. La vicenda si è svolta questa sera, quando i medici hanno comunicato alla donna una possibile alternativa per salvare il figlio. Un’operazione che potrebbe cambiare la sorte del piccolo, in attesa di un nuovo cuore compatibile.

La mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata questa sera d'urgenza all'ospedale Monaldi per una comunicazione urgente. Tra le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - ?Trapianto fallito al Monaldi, la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore utilizzabile Trapianto fallito al Monaldi, la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa signora Patrizia, madre di Tommaso, è stata chiamata di corsa al Monaldi dopo che il trapianto di cuore è fallito. Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tutto; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto fallito al Monaldi, l’ipotesi: Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato. Trapianto fallito al Monaldi, l’inchiesta si allarga: «Kit cardiaco inadatto»Il ghiaccio secco al posto di quello naturale triturato, ma non solo. Emergono altri particolari sconcertanti sulla fase della consegna e del trasporto del piccolo cuore espiantato a Bolzano ... ilmattino.it Trapianto fallito, gli ispettori del ministero al MonaldiGli ispettori del ministero della Salute domani saranno a Napoli per indagare sull’intervento effettuato all’Ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre scorso un bambino di due anni ha ricevuto un cuore ch ... ilroma.net Sarebbe ancora operabile il bambino di 2 anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di cuore fallito. A comunicarlo è stata la mamma. Sono ore decisive per il piccolo paziente con l’arrivo al Monaldi dei più grandi esperti italiani in m facebook Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificiale x.com