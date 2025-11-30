Il M5s pianta tre nuovi alberi per il futuro a San Silvestro Spiaggia
Tre nuovi alberi messi a dimora nella mattinata di sabato 29 novembre a Pescara nell’area verde attrezzata tra via Polacchi e via Morricone, a San Silvestro Spiaggia. È il gesto con cui il Movimento 5 Stelle Pescara ha celebrato l’edizione 2025 di “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa nazionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
