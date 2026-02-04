Storie di fuga e resistenza | l’evoluzione della famiglia Rocco tra memoria collettiva e identità migratoria

Martedì 10 febbraio 2026, alle 17 in punto, a Ponzano Veneto si è tenuta una serata che ha attirato l’attenzione di molti. Nella barchessa di Villa Serena, la famiglia Rocco ha raccontato le sue storie di fuga e resistenza, mescolando ricordi di vita passata e identità migratoria. I presenti hanno ascoltato con attenzione, ascoltando le esperienze di chi ha affrontato difficoltà e ha lottato per mantenere viva la memoria e le radici. È stato un momento di confronto diretto con un passato che ancora influisce sul presente

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 17 precise, nella barchessa di Villa Serena a Ponzano Veneto, si è svolta una serata che non si dimenticherà facilmente. Non era un evento di moda, né un concerto di tendenza, ma un momento di memoria collettiva, di racconto intimo e di resistenza. La conferenza *“Pice mie! Andiamo via!” Storia della famiglia Rocco* ha riunito un pubblico attento, silenzioso, quasi in ascolto di un respiro che proveniva da un passato ancora vivo. Chi c’era? Non solo cittadini del territorio, ma anche studiosi, scrittori, famiglie che, per caso o per destino, hanno un legame con l’esodo istriano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Storie di fuga e resistenza: l’evoluzione della famiglia Rocco tra memoria collettiva e identità migratoria Approfondimenti su Villa Serena Libri sotto l’albero: gli autori reggini conquistano il Natale tra storie, memoria e identità Cucina di strada e memoria collettiva: il maiale fritto a Scilla diventa simbolo di identità territoriale A Melia di Scilla, un evento ha riunito appassionati e residenti per parlare delle frittole di maiale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Villa Serena Argomenti discussi: La storia di Felizarda; Giornata della memoria: i ragazzi di Villa Emma, una storia di persecuzione; Cervelli in fuga: news e storie degli italiani all'estero; Giornata della Memoria, il racconto di Olga Neerman tra deportazioni e fuga in Veneto: Ho 100 anni ma vado ancora nelle scuole a dire... Prima di noi, la storia vera di una fuga che scosse l’Italia: trama e castC’è una storia che scorre sotto la Storia, fatta di scelte silenziose, di lavoro, di legami familiari che resistono al tempo. Prima di noi è la nuova serie Rai in cinque puntate, al via domenica 4 ... donnamoderna.com Fuga dalla Toscana, la storia di Virginia: Salari fermi e servizi da potenziarePistoia, 4 gennaio 2026 – Oltre settemila toscani partiti per l’estero nel 2024 e più di 241mila corregionali residenti fuori dal confini nazionali al 1° gennaio 2025. Sono alcuni dei dati emersi dal ... lanazione.it https://www.ilcittadino.it/stories/alto_lodigiano/in-fuga-dai-carabinieri-da-spino-a-mulazzano-arrestato-un-21enne-o_183268_96/ - facebook.com facebook Una storia di violenza, di fuga verso una nuova vita. @edouard_louis usa la letteratura come uno scandaglio per sondare, più che le anime, le condizioni sociali e materiali che ne determinano le scelte. “Monique evade” su @mattinodinapoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.