Tra destino e futuro | l’arte visionaria di Simona Uberto in mostra a Lodi

A Lodi, negli spazi del centro direzionale firmato da Renzo Piano, si compie un viaggio straordinario attraverso tre decenni di ricerca artistica. “Fatum Futura”, l’antologica dedicata a Simona Uberto dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi, racconta con cinquanta opere il cammino di un’artista che ha fatto della soglia tra reale e immaginario il suo territorio elettivo. Dal 27 febbraio al 22 marzo 2026, la sala Bipielle Arte diventa teatro di un’esperienza che mette in discussione le nostre certezze visive, accompagnandoci in una dimensione dove i paesaggi si capovolgono, le prospettive si frantumano e la fotografia si fa scultura dello sguardo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

I giovani artisti di Pozzallo si sono riuniti ieri alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo” per una mostra dedicata a Klimt.

