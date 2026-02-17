Tour della consapevolezza numero quattro | la Verona degli austriaci

Da veronasera.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tour della consapevolezza numero quattro si svolge a Verona, città che gli austriaci occuparono nel XIX secolo, lasciando tracce evidenti nel suo tessuto urbano. Durante questa visita, scoprirai come le influenze dell’occupazione si riflettano ancora nelle piazze e nei palazzi, spesso invisibili a un primo sguardo. Questo percorso mira a far emergere, tra le vie della città, i quattro strati storici che si sovrappongono nel tempo, rivelando un quadro più completo di Verona.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Quanto sei consapevole dei 4 strati di storia che compongono Verona? Li sai distinguere quando vai a spasso nella tua città? Con questi 4 tour mi propongo di rendere visibili ai tuoi occhi non i singoli dettagli o i maggiori highlights che già conosci, ma invece l’intero tessuto urbano del centro storico e delle sue immediate vicinanze. Una vera enciclopedia storico-architettonica della città di Verona spalmata in 4 mesi: ogni mese un tour, ogni tour uno strato urbano.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Tour della consapevolezza numero 3: "La Verona dei veneziani"

"Il trionfo della Morte": tour domenicale alla scoperta di quattro luoghi della Kalsa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Integrity tour, ICSC insieme a Lega Serie B, Sportradar Ag e AIC contro le frodi sportive.