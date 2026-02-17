Tour della consapevolezza numero quattro | la Verona degli austriaci
Il tour della consapevolezza numero quattro si svolge a Verona, città che gli austriaci occuparono nel XIX secolo, lasciando tracce evidenti nel suo tessuto urbano. Durante questa visita, scoprirai come le influenze dell’occupazione si riflettano ancora nelle piazze e nei palazzi, spesso invisibili a un primo sguardo. Questo percorso mira a far emergere, tra le vie della città, i quattro strati storici che si sovrappongono nel tempo, rivelando un quadro più completo di Verona.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Quanto sei consapevole dei 4 strati di storia che compongono Verona? Li sai distinguere quando vai a spasso nella tua città? Con questi 4 tour mi propongo di rendere visibili ai tuoi occhi non i singoli dettagli o i maggiori highlights che già conosci, ma invece l’intero tessuto urbano del centro storico e delle sue immediate vicinanze. Una vera enciclopedia storico-architettonica della città di Verona spalmata in 4 mesi: ogni mese un tour, ogni tour uno strato urbano.🔗 Leggi su Veronasera.it
Tour della consapevolezza numero 3: "La Verona dei veneziani"
"Il trionfo della Morte": tour domenicale alla scoperta di quattro luoghi della KalsaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Integrity tour, ICSC insieme a Lega Serie B, Sportradar Ag e AIC contro le frodi sportive.
“A un certo punto, capisci che certe cose non si aggiustano”. Il musicista dei Coma Cose racconta la fine del legame con Francesca Mesiano. Il matrimonio lampo, il tour vissuto da separati e la consapevolezza della maturità facebook
Coaching e leadership come crescita consapevole: martedì a Bari EFI in Tour x.com