Tommasino 2 anni e un cuore da aspettare | mamma convocata nuova speranza al Monaldi

Tommasino, un bambino di due anni e mezzo, è stato chiamato urgentemente al Monaldi dopo che il suo cuore ha iniziato a peggiorare. La mamma di Tommasino è stata convocata d’emergenza, portando una nuova speranza per il piccolo. La famiglia aspetta con ansia notizie sulla possibile nuova operazione.

Tommasino, Due Anni e un Nuovo Appello alla Vita: La Mamma Convocata d'Urgenza al Monaldi. Napoli è in attesa per Tommasino, il bambino di due anni e mezzo che lotta da mesi dopo un primo trapianto cardiaco non riuscito. Patrizia Mercolino, la sua mamma, è stata convocata d'urgenza dall'ospedale Monaldi, una svolta improvvisa che accende la speranza nella possibilità di un nuovo cuore compatibile per il piccolo paziente. Una Battaglia Iniziata a Dicembre. La storia di Tommasino ha toccato profondamente l'Italia. Il 23 dicembre scorso, il bambino è stato sottoposto a un trapianto di cuore che, purtroppo, non ha portato ai risultati sperati.

