C' è un cuore compatibile per Tommasino la mamma convocata al Monaldi

Patrizia Mercolino si trova al Monaldi di Napoli dopo essere stata chiamata d'urgenza dalla direzione sanitaria, perché è stato trovato un cuore compatibile per il suo bambino, Tommasino. La madre, che aveva assistito con preoccupazione alle complicazioni del trapianto fallito, ora spera che questa seconda opportunità porti a una soluzione. Un team di medici lavora senza sosta per preparare l’intervento, previsto nelle prossime ore.

AGI - Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è in questo momento in ospedale, dove è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma ' E' sempre Cartabianca ', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale è stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia, che la sta attendendo all'esterno del nosocomio napoletano. Condizioni stabili del piccolo Tommasino . E' possibile che sia arrivato un cuore di un donatore da trapiantare al piccolo Tomnmasino. 🔗 Leggi su Agi.it

