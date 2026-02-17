Terza Categoria | Carrarese travolge la Marmese 4-0 e consolida la sua posizione in classifica

La Carrarese ha vinto facilmente contro la Marmese con un punteggio di 4-0, portando a casa tre punti che rafforzano il suo ruolo di leader nel campionato di Terza Categoria. La squadra di Monti ha mostrato grande sicurezza sul campo, segnando due reti nel primo tempo e altre due nella ripresa, mentre gli avversari non sono riusciti a reagire. La partita si è svolta nel tardo pomeriggio di domenica davanti a un pubblico di tifosi locali, che hanno visto la squadra di casa imporre il ritmo fin dall’inizio.

Carrarese inarrestabile: poker alla Marmese, il Monti vola in vetta alla Terza Categoria. La Polisportiva Carrarese ha dominato la Marmese con un netto 4-0 nel posticipo del sesto turno di ritorno del campionato di Terza Categoria, consolidando la sua posizione in classifica. La vittoria, ottenuta martedì 17 febbraio 2026 al "Duilio Boni" di Fossone, proietta la squadra di mister Andrea Nicoli verso obiettivi ambiziosi, mentre il Monti continua a guidare il campionato con un margine significativo. La partita ha rappresentato un riscatto per la Carrarese dopo la recente sconfitta e ha evidenziato le difficoltà della Marmese nel replicare il successo ottenuto contro il Terrinca.