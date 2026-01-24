Terza Categoria Il programma Podenzana all’esame Marmese

La sedicesima giornata del campionato di Terza Categoria ha preso il via con una sfida importante tra Podenzana e Marmese. L'incontro, disputato ieri sera alle 21 al campo “Raffi” di Romagnano, rappresenta un momento chiave per le squadre coinvolte. Seguiremo gli sviluppi di questa partita, che potrebbe influenzare in modo significativo la classifica e le ambizioni di entrambe le formazioni.

Il campionato di Terza Categoria sta regalando emozioni e colpi di scena. La sedicesima giornata si è aperta con un attesissimo scontro al vertice, disputato ieri sera alle ore 21 presso il campo “Raffi“ di Romagnano. In campo le due squadre regine del torneo, Cinquale e Monti, appaiate in testa con 39 punti ciascuna, seguite a ruota dallo Spartak Apuane a quota 38. In questa bagarre, restano momentaneamente fuori dalla zona playoff le formazioni di Royal Dallas, Icf Fosdinovo, ValliZeri e Podenzana, a undici giornate dalla conclusione della regular season. Il programma di oggi si apre alle ore 15 con tre incontri chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio, In terza Categoria programma intenso. Il podenzana sfida l'attuoni mentre il vallizeri incrocia il filattiera. Scontro in alta quota al "Raffi" di Romagnano tra Spartak Apuane e Icf Fosdinovo

Calcio La Terza Categoria al giro di boa con i campioni d'Inverno di scena al "Tolaro". Il Monti tasta il polso al ValliZeri. Podenzana-Filattiera, derby di fuoco

