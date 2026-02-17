Terra Santa intervento restauro sulla Grotta della Natività
A Betlemme, un team di restauratori sta lavorando sulla Grotta della Natività per consolidare le pareti e preservare i dipinti antichi. La decisione di intervenire è stata presa dopo che alcune parti delle pareti si erano deteriorate a causa del tempo e dell’umidità. Durante i lavori, verranno usati materiali speciali per proteggere l’area e garantire la sua conservazione nel tempo.
A Betlemme intervento di restauro che darà nuova luce alla Grotta della Natività. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Terra Santa, il restauro della grotta della nativitàIn Terra Santa, si avvicina il restauro della grotta della natività, luogo simbolo della nascita di Gesù.
Custodia di Terra Santa: Betlemme, al via i lavori di restauro della Grotta della Natività curati da una ditta italianaIl Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa hanno annunciato nei giorni scorsi l’imminente avvio dei lavori di restauro nella Grotta della Natività, a Betlemme. Questa ... agensir.it
