Terra Santa intervento restauro sulla Grotta della Natività

A Betlemme, un team di restauratori sta lavorando sulla Grotta della Natività per consolidare le pareti e preservare i dipinti antichi. La decisione di intervenire è stata presa dopo che alcune parti delle pareti si erano deteriorate a causa del tempo e dell’umidità. Durante i lavori, verranno usati materiali speciali per proteggere l’area e garantire la sua conservazione nel tempo.

A Betlemme intervento di restauro che darà nuova luce alla Grotta della Natività. Il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa hanno annunciato nei giorni scorsi l'imminente avvio dei lavori di restauro nella Grotta della Natività, a Betlemme.