Terra Santa, il restauro della grotta della natività

Da tv2000.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Terra Santa, si avvicina il restauro della grotta della natività, luogo simbolo della nascita di Gesù. Dopo sei secoli, è prevista un'operazione di recupero e conservazione di questa importante testimonianza storica e religiosa. L’intervento mira a preservare l’integrità della grotta, assicurando la tutela di un patrimonio di grande valore spirituale e culturale per le future generazioni.

In Terra Santa. Dopo sei secoli, è ormai imminente l’intervento di ripristino della “culla” del cristianesimo, la grotta in cui è nato Gesù. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Betlemme, al via il restauro della Grotta della Natività: segno di speranza e unità; Custodia Terra Santa, presto il via ai lavori di restauro a Betlemme; La Piacenti restaura la grotta di Gesù; La Grotta della Natività sarà restaurata per la prima volta dopo 600 anni: i lavori affidati a una ditta di Prato.

Betlemme, al via il restauro della Grotta della Natività: segno di speranza e unitàDopo sei secoli è ormai imminente l’intervento di ripristino della culla del cristianesimo, il luogo in cui è nato Gesù. Un’iniziativa che vede insieme il Patriarcato greco-ortodosso, la Custodia di ... ilsycomoro.it

terra santa il restauroLa Grotta della Natività sarà restaurata per la prima volta dopo 600 anni: i lavori affidati a una ditta di PratoL'impresa Centro Restauro Piacenti di Prato torna in Terra Santa dopo aver già recuperato la Basilica della Natività ... corrierefiorentino.corriere.it

