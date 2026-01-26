Terra Santa il restauro della grotta della natività

In Terra Santa, si avvicina il restauro della grotta della natività, luogo simbolo della nascita di Gesù. Dopo sei secoli, è prevista un'operazione di recupero e conservazione di questa importante testimonianza storica e religiosa. L’intervento mira a preservare l’integrità della grotta, assicurando la tutela di un patrimonio di grande valore spirituale e culturale per le future generazioni.

In Terra Santa. Dopo sei secoli, è ormai imminente l'intervento di ripristino della "culla" del cristianesimo, la grotta in cui è nato Gesù. Servizio di Paolo Fucili TG2000.

