Tajani in Aula sul Board per Gaza Il Governo studia la ' road map' al 2027

Tajani ha parlato in Parlamento sul consiglio di amministrazione per Gaza, mentre il Governo lavora a una strategia dettagliata fino al 2027. Nel frattempo, si intensificano le discussioni sulla legge elettorale, con l'obiettivo di trovare un’intesa prima del voto sul referendum sulla separazione delle carriere.

AGI - Un'accelerazione sulla legge elettorale con un accordo da definire anche prima del referendum sulla separazione delle carriere. E una 'road map' sugli altri provvedimenti da mettere sul tavolo da qui a fine legislatura: i leader del centrodestra ieri hanno fatto un punto a Palazzo Chigi sui dossier più importanti. In cima alle priorità c'è il referendum, si sarebbe ragionato su un coinvolgimento più diretto e sulla necessità di istituire un coordinamento sulle iniziative dei partiti e dei comitati, ma sull'impegno e sulla strategia da adottare ( arriveranno manifesti in tutti i comuni ) in vista della consultazione del 22 e 23 marzo è previsto un incontro ad hoc. 🔗 Leggi su Agi.it

La prevista demolizione del Palazzaccio di Sassuolo prenderà il via tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

