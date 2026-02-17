Taccetti | Voglio una squadra che creda nelle proprie capacità
Il giocatore Taccetti ha dichiarato di volere una squadra sicura delle proprie capacità, in risposta alla sfida di questa sera. La partita di Coppa Italia si svolge all’Inalpi Arena di Torino, un evento che richiede alla squadra di restare concentrata e attenta ai particolari, perché ogni errore può costare l’eliminazione.
La Coppa Italia entra nel vivo all’Inalpi Arena di Torino, dove la formula a eliminazione diretta impone massima concentrazione, precisione nei dettagli e una gestione accurata di ogni possesso. L’attenzione è puntata sull’incontro tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, una sfida che traccia il cammino verso la semifinale e richiede una performance costante per tutta la durata della partita. Trieste arriva a questa Final Eight consapevole di dover restare dentro la partita per quaranta minuti. Nella passata edizione, la squadra ha chiuso i quarti superando Trapani 74-72 grazie a una giocata difensiva decisiva negli ultimi possessi, e in semifinale è stata eliminata da Trento (79-82). 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Cagliari, Pisacane sicuro: «Voglio vedere una squadra competitiva. Sulla Juve di Spalletti dico che…»
Il team di ‘Città Caudina’ a Moretti: “Non cercare altrove ciò che va interrogato nelle proprie scelte”Il team di ‘Città Caudina’ a Moretti risponde alle dichiarazioni del presidente della Fondazione di Benevento, Angelo Moretti, sottolineando l’importanza di riflettere sulle proprie scelte senza cercare risposte altrove.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pallacanestro Trieste, coach Taccetti racconta la sua nuova avventura; Trieste esonera Gonzalez, panchina a Taccetti; Pallacanestro Trieste, esonerato Israel Gonzalez. Squadra a Francesco Taccetti; TRIESTE | ARCIERI: TACCETTI COACH ECCELLENTE PER PREPARAZIONE E RAPPORTO CON LA SQUADRA.
L'intervista a Taccetti, nuovo coach di Trieste: «La squadra ha dimostrato il suo potenziale, ora serve continuità»Francesco Taccetti è il nuovo head coach della Pallacanestro Trieste. Una scelta che nasce dalla continuità del lavoro svolto in questi mesi e dalla fiducia costruita giorno ... pianetabasket.com
LE PRIME PAROLE DEL COACH DI TRIESTE “Ho detto ai ragazzi che sarò me stesso, che voglio essere la stessa persona che darà loro le più chiare indicazioni possibili per mandarli in campo e aiutarli a essere performanti. Gli ho detto che li guarderò in fac facebook