Il giocatore Taccetti ha dichiarato di volere una squadra sicura delle proprie capacità, in risposta alla sfida di questa sera. La partita di Coppa Italia si svolge all’Inalpi Arena di Torino, un evento che richiede alla squadra di restare concentrata e attenta ai particolari, perché ogni errore può costare l’eliminazione.

La Coppa Italia entra nel vivo all’Inalpi Arena di Torino, dove la formula a eliminazione diretta impone massima concentrazione, precisione nei dettagli e una gestione accurata di ogni possesso. L’attenzione è puntata sull’incontro tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, una sfida che traccia il cammino verso la semifinale e richiede una performance costante per tutta la durata della partita. Trieste arriva a questa Final Eight consapevole di dover restare dentro la partita per quaranta minuti. Nella passata edizione, la squadra ha chiuso i quarti superando Trapani 74-72 grazie a una giocata difensiva decisiva negli ultimi possessi, e in semifinale è stata eliminata da Trento (79-82). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Taccetti: "Voglio una squadra che creda nelle proprie capacità

Leggi anche: Cagliari, Pisacane sicuro: «Voglio vedere una squadra competitiva. Sulla Juve di Spalletti dico che…»

Il team di ‘Città Caudina’ a Moretti: “Non cercare altrove ciò che va interrogato nelle proprie scelte”Il team di ‘Città Caudina’ a Moretti risponde alle dichiarazioni del presidente della Fondazione di Benevento, Angelo Moretti, sottolineando l’importanza di riflettere sulle proprie scelte senza cercare risposte altrove.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.