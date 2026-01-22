Il team di ‘Città Caudina’ a Moretti risponde alle dichiarazioni del presidente della Fondazione di Benevento, Angelo Moretti, sottolineando l’importanza di riflettere sulle proprie scelte senza cercare risposte altrove. In un’ottica di confronto costruttivo, si propone un dialogo basato sulla responsabilità culturale e politica, evitando contrapposizioni e favorendo un dibattito equilibrato e rispettoso.

Tempo di lettura: 5 minuti “Abbiamo letto con attenzione le parole del presidente della Fondazione di Comunità di Benevento, Angelo Moretti, e sentiamo il bisogno di intervenire non per alimentare contrapposizioni, ma per riportare il dibattito su un piano di responsabilità culturale e politica. E per emendare alcune sorprendenti imprecisioni. Com’è noto, la candidatura della Città Caudina prende avvio più di un anno fa, attraverso un lungo lavoro preparatorio. Successivamente abbiamo registrato la presenza della candidatura di Benevento, che abbiamo accolto con serenità e nella matura consapevolezza che, malgrado la breve distanza geografica, si tratta di territori dalla storia, dalla memoria e della cultura profondamente diversi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il team di ‘Città Caudina’ a Moretti: “Non cercare altrove ciò che va interrogato nelle proprie scelte”

Leggi anche: Giallo Lilly, parla il vedovo: “Io indagato, andrò in giudizio. Ma si dovrebbe cercare altrove”

Il cantautore Baltimora: "Le mie risposte le trovo qui prima di cercare altrove"Edoardo Spinsante, noto come Baltimora, è un cantautore e produttore musicale che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LA LOUIS VUITTON 38ª AMERICA’S CUP AVVIA LA ROAD TO NAPLES CON L’ANNUNCIO DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA CITTÀ DI CAGLIARI COME SEDE DELLA PRIMA REGATA PRELIMINARE, IN PROGRAMMA A MAGGIO 2026; La nuova stagione dell’Autodromo di Imola: Racing Bulls già protagonista, attesi in pista altri team di F1; Città di Formia, c'è un'uscita dal team di Corrado Urbano; La mappatura della città. Super tecnologie all’opera.

SSC Bari, parla il sindaco Leccese: Umiliata la passione di un'intera città, serve chiarezzaIl primo cittadino interviene sulla situazione della squadra di calcio cittadina, dopo la sconfitta casalinga contro la Juve Stabia: Servono impegni concreti da parte della società ... baritoday.it

Lavorare tra gli incanti della Città Eterna Il nostro team si fa più grande: stiamo cercando una hostess receptionist! Invia il tuo CV a [email protected] THE VISTA ROOFTOP Via di Torre Argentina 76, Roma (Pantheon) facebook