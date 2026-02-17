Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

