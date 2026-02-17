Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 17 febbraio
Oggi, 17 febbraio 2026, nel concorso del Superenalotto non sono stati vinti né il '6' né il '5+1'. La mancanza di grandi vincite si riflette nei numeri estratti, che non hanno portato a nessuna schedina fortunata. La sestina di oggi non ha centrato il jackpot e i giocatori sono rimasti a bocca asciutta.
(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 17 febbraio 2026, nel primo appuntamento della settimana. Centrati invece tre '5' che vincono ciascuno 61.922,72 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 122,8 milioni di euro. Si torna a giocare giovedì 19 febbraio per il secondo concorso settimana.
