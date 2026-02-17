Sul referendum la Chiesa non si schieri non c' è di mezzo l' etica

Il vescovo Marco Rossi ha deciso di non prendere posizione sul referendum, affermando che non si tratta di questioni morali o etiche. Per lui, la Chiesa non deve schierarsi perché il voto riguarda questioni civili, non religiose. Rossi ha inoltre sottolineato che, come pastore, il suo ruolo è guidare i fedeli con i principi della fede, non influenzare le scelte politiche. La sua posizione si basa sull’idea che la dottrina cristiana non impone una posizione ufficiale su questo tipo di consultazioni.

"Fine vita? Non serve una nuova legge, non c'è alcun vuoto normativo. Credo ci sia una forma di resa rispetto all'impatto che ha la cosiddetta opinione pubblica o, più puntualmente, il pensiero dominante". Parla il vescovo di Ventimiglia-San Remo, Antonio Suetta "L'utero in affitto è l'esito della civiltà totale". Intervista a Onfray sul suo nuovo libro "Come pastore e come credente ho il dovere e il diritto di esprimere la mia opinione, che per un cristiano deve dipendere dalla parola della fede e della dottrina. Perciò, di fronte al pronunciamento di una sentenza della Corte costituzionale, se un cristiano constata che quanto stabilito è contrario ai princìpi della legge naturale o ai princìpi della legge di Dio rivelata, non deve accettarla". «Al referendum votiamo sì. I magistrati non sono i sacerdoti dell'etica pubblica»: il monito della Fondazione Einaudi ad Atreju Durante l'evento Atreju, la Fondazione Einaudi ha ribadito l'importanza di concentrarsi sui contenuti della riforma della giustizia, sottolineando che i magistrati non sono sacerdoti dell'etica pubblica. Ora la Chiesa consiglia come investire in Borsa: le azioni di banche e Big tech "conformi all'etica cattolica" Lo Ior, l'istituto finanziario del Vaticano, ha deciso di suggerire come investire in Borsa, puntando su azioni di banche e aziende tecnologiche considerate etiche. Referendum Giustizia 2026: che cosa vota Ivano Chiesa, l'avvocato di Fabrizio Corona Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere; Referendum giustizia, l'imbarazzo dei vescovi: non vogliamo essere arruolati; Chiesa, politica e sana laicità: autonomia e discernimento. Referendum giustizia, l'imbarazzo dei vescovi: non vogliamo essere arruolati Il «ruinismo», già sfumato, si è concluso nel 2015 con le parole di Francesco a Firenze, « non dobbiamo essere ossessionati dal potere », e l'interesse per le vicende italiane del primo Papa americano Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere In un tempo in cui tutto viene tradotto in appartenenza, anche le parole della Chiesa finiscono inevitabilmente dentro una logica binaria: con noi o contro di noi. È accaduto anche in queste settimane In merito alla posizione ufficiale della Chiesa sulle presunte indicazioni di voto in merito al referendum sull'ordinamento giudiziario indetto per il 22 ed il 23 marzo la Conferenza Episcopale Italiana precisa che non è entrata nel merito della questioni