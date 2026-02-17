Presentazione del libro La separazione delle carriere dei magistrati del pubblico ministero Gennaro Varone

Gennaro Varone, pubblico ministero di Pescara, presenta il suo nuovo libro “La separazione delle carriere dei magistrati” presso la Fondazione La Rocca, affrontando il tema della riforma e chiarendo le implicazioni pratiche di questa proposta. La presentazione si svolge in un momento in cui il dibattito sulla carriera giudiziaria è molto acceso, e il pubblico potrà ascoltare le sue analisi direttamente dall'autore. Il volume, in uscita con la casa editrice IlViandante, offre approfondimenti su come cambierebbe l'organizzazione interna dei magistrati e quali effetti potrebbe avere sul funzionamento della giustizia.

Sarà presentato negli spazi di fondazione La Rocca il libro in uscita per la casa editrice IlViandante a firma del pubblico ministero nel tribunale di Pescara, Gennaro Varone, dal titolo "Separazione delle carriere dei magistrati. Riflessioni in vista del referendum". L'incontro si terrà mercoledì 18 febbraio, alle ore 18, in vista del prossimo referendum. Quest'opera si pone come un serio momento di riflessione sul tema della separazione tra la carriera del pubblico ministero e quella del giudice attraverso una serie di ragionamenti brevi anche in vista del prossimo referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del no Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato nel 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza nel panorama giudiziario italiano. Presentato il comitato pescarese del "Si" al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati Il 23 febbraio, nello studio legale Di Benedetto - Toppetti, è stato ufficialmente presentato il comitato pescarese a favore del Di Matteo: ''Riforma Giustizia Pericolosa. Separazione carriere indebolisce la magistratura'' Chiudo qui la polemica sulle inqualificabili dichiarazioni di Gratteri utilizzando, su sua autorizzazione, il brevissimo intervento di uno stimatissimo Pubblico Ministero, apertamente schieratosi contro quelle esternazioni. Gennaro Varone, un magistrato che tanto