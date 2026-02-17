Gli studenti hanno visitato lo stabilimento Ducati, attirati dall’opportunità di scoprire come funzionano le moto e di mettere in pratica le nozioni di fisica apprese in classe. Durante la visita, hanno potuto salire sulle moto e toccare con mano i componenti, vivendo un’esperienza diretta nel cuore dell’azienda.

Una gita di classe all’azienda Ducati. Una grande e stimolante avventura per gli studenti, protagonisti di un’esperienza unica e indimenticabile. Ecco il racconto, in prima persona dei ragazzi. Durante il laboratorio di fisica abbiamo assistito a numerosi esperimenti interattivi che hanno attirato la nostra attenzione, ma che ci hanno anche insegnato alcune leggi della fisica trattate in modo divertente e giocoso. Le attività sono state condotte da una guida esperta che è stata estremamente chiara nelle spiegazioni (anche se piuttosto specifiche!), ed è stata disponibile a rispondere a tutte le nostre domande e . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti ‘in sella’ alla Ducati: "Un’occasione per imparare la fisica"

