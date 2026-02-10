Dalla fisica all’innovazione | gli studenti dell' Aurigemma alla scoperta della scienza all’Università di Salerno

Gli studenti dell'Aurigemma si sono immersi in un mondo di scoperte scientifiche all’Università di Salerno. Tra nanoparticelle, onde sonore, buchi neri e pianeti, hanno sperimentato dal vivo le meraviglie della fisica e dell’innovazione. Hanno toccato con mano come funziona la scienza, aiutandosi con laboratori e dimostrazioni pratiche. Un’esperienza che li ha portati oltre i libri, in un percorso tra teoria e pratica.

Dalle nanoparticelle alla magia delle onde sonore, dal mistero dei buchi neri all’osservazione dei pianeti. La visita degli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monteforte Irpino e delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Ariano Irpino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Salerno Università Gli studenti delle scuole dell'Irpinia in visita al Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno Gli studenti delle scuole dell’Irpinia sono arrivati questa mattina all’Università di Salerno. Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza” Città della Scienza propone un fine settimana dedicato alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con l’evento “Giochi e Scienza”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Salerno Università Argomenti discussi: Play Storm a Bolzano, dal 4 al 6 febbraio la prima edizione dedicata ai giochi da tavolo didattici; Dal monocordo di Pitagora agli MP3: la grande avventura del suono; Il futuro dopo il Pnrr: all’Inaf 55 milioni di euro; Wired Digital Day, il racconto dell'innovazione ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia. MasterChef 15: Dalla tradizione all’innovazionePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Dalla manifattura all’innovazione: Marche competitive e attrattiveUn ecosistema competitivo, innovativo e accogliente. E per questo attrattivo. È quanto emerge dalla ricerca Marche: imprese, opportunità, talento, qualità della vita, condotta da Confindustria ... ilrestodelcarlino.it Scuola e Università fanno rete per l’orientamento STEM Il 10 febbraio 2026 gli alunni delle classi seconde e terze degli Istituti Comprensivi “S. Aurigemma” e “Calvario–Covotta” vivranno una mattinata speciale al Dipartimento di Fisica dell’Università di Sal - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.