STRISCIA LA NOTIZIA | IL GIOCO DELLE COPPIE CON 4 SUPER VIP E MOLTO ALTRO
Giovedì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quinto episodio di “Striscia la notizia – La voce della presenza”. Il programma, condotto da alcuni tra i più noti vip, propone un gioco tra coppie. Durante la puntata, ci saranno anche altri momenti di intrattenimento e sorprese per il pubblico.
Giovedì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quinto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma ideato da Antonio Ricci. Al timone ritroviamo la coppia pià longeva, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Ospiti in studio: Ficarra e Picone, per sedici edizioni al timone del tg satirico, divertiranno il pubblico tra gag, aneddoti ed esilaranti esibizioni canore. Federica Nargi e Costanza Caracciolo torneranno protagoniste nello studio di Striscia a diciotto anni dal loro primo stacchetto e si esibiranno, assieme ad Alessandro Matri e Bobo Vieri, in nuove coreografie con le Veline attuali. 🔗 Leggi su Bubinoblog
