Strappata la foto di Mattarella l’Italia convoca l’ambasciatore | tensione alle stelle!

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato una foto del presidente Mattarella durante una seduta al Parlamento di Teheran, provocando una crisi diplomatica con l’Italia. La decisione è stata presa dopo che Zarei ha definito l’Europa “la patria del fascismo e del nazismo”, un’affermazione che ha acceso le tensioni tra i due paesi. L’ambasciatore italiano è stato convocato d’urgenza per chiarire l’accaduto e chiedere spiegazioni ufficiali.

“L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo”. Con queste parole il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha attaccato duramente l’Unione europea durante una seduta del Parlamento di Teheran, arrivando a strappare in aula una foto raffigurante alcuni dei principali leader europei. Il gesto, ripreso e rilanciato sui social, sarebbe stato compiuto – secondo Zarei – in risposta all’“insulto” rivolto all’immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Un’escalation simbolica che segna un nuovo punto di tensione nei rapporti già difficili tra Teheran e Bruxelles. Nella fotografia strappata comparivano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Felipe VI. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani convoca l’ambasciatore dell’IranIl presidente Sergio Mattarella ha subito un atto di vandalismo in Parlamento a Teheran, quando un deputato iraniano ha strappato la sua foto insieme a quelle di altri leader europei.

