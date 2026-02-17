Strappata la foto di Mattarella l’Italia convoca l’ambasciatore | tensione alle stelle!

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato una foto del presidente Mattarella durante una seduta al Parlamento di Teheran, provocando una crisi diplomatica con l’Italia. La decisione è stata presa dopo che Zarei ha definito l’Europa “la patria del fascismo e del nazismo”, un’affermazione che ha acceso le tensioni tra i due paesi. L’ambasciatore italiano è stato convocato d’urgenza per chiarire l’accaduto e chiedere spiegazioni ufficiali.

“L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo”. Con queste parole il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha attaccato duramente l’Unione europea durante una seduta del Parlamento di Teheran, arrivando a strappare in aula una foto raffigurante alcuni dei principali leader europei. Il gesto, ripreso e rilanciato sui social, sarebbe stato compiuto – secondo Zarei – in risposta all’“insulto” rivolto all’immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Un’escalation simbolica che segna un nuovo punto di tensione nei rapporti già difficili tra Teheran e Bruxelles. Nella fotografia strappata comparivano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Felipe VI. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Strappata la foto di Mattarella, l’Italia convoca l’ambasciatore: tensione alle stelle! Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani convoca l’ambasciatore dell’IranIl presidente Sergio Mattarella ha subito un atto di vandalismo in Parlamento a Teheran, quando un deputato iraniano ha strappato la sua foto insieme a quelle di altri leader europei. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella, Roma protesta; Iran, deputato strappa foto dei leader europei: c'è anche quella di Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatore; Foto di Mattarella strappata nel parlamento iraniano: la protesta di un deputato; Foto di Mattarella strappata in Parlamento a Teheran, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano. Foto di Mattarella strappata in parlamento a Teheran. Tajani convoca l’ambasciatore dell’IranE' accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di c ... affaritaliani.it Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella: Tajani convoca l’ambasciatore di TeheranUn deputato ultraconservatore iraniano, durante la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran, ha strappato un'immagine che ritraeva Sergio Mattarella ... fanpage.it Una foto dei leader europei, incluso il presidente Sergio Mattarella, strappata come simbolo della frattura dall’Iran e l’Occidente. Il deputato Mojtaba Zarei, durante la sessione inaugurale del Parlamento di Teheran, ha messo in scena la protesta facebook Foto di Mattarella strappata in Parlamento a Teheran, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano x.com