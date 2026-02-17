Stranieri e case popolari Corvi e Cugini attaccano Soresi | Da lei panzane e mistificazioni

Corvi e Cugini accusano direttamente Soresi di aver diffuso dati falsi riguardo alle assegnazioni di case popolari agli stranieri. Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, le affermazioni dell’assessore sono prive di fondamento e creano confusione tra i cittadini. Nei giorni scorsi, alcuni numeri diffusi dall’amministrazione comunale avevano sollevato polemiche, portando alla lite pubblica tra le parti politiche.

È scontro sui numeri, la capogruppo Fdi insiste: «Più della metà assegnate a stranieri e in futuro sarà peggio». Tarasconi: «Ad oggi 1363 a italiani, 528 a stranieri, non si diffondano dati falsi» Case popolari assegnate a cittadini stranieri, è scontro sui numeri tra Fratelli d’Italia e la Giunta Tarasconi. Ad accendere la miccia - durante il dibattito relativo alla modifica del regolamento per le graduatorie - tra la maggioranza e il partito della fiamma tricolore, è stato Stefano Cugini (ApP). «Soresi - ha detto l’esponente della sinistra - al termine di questa discussione comunque scriverà su Facebook che la maggior parte delle case popolari vengono date agli stranieri, “panzana clamorosa” per far crescere il consenso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Case popolari da incubo a Firenze Alloggi nelle case popolari, nuovo bando a Fiumicino: domande da rifare L’Amministrazione di Fiumicino ha annunciato che il nuovo bando per le case popolari sarà pubblicato a breve. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Case popolari e il nodo della residenzialità storica che la Regione vuole togliere, il sindaco di Ferrara: Decisione ideologica e iniqua; Stranieri in Italia, Dieng: Remigrazione dannosa, chi ne parla inganna l’elettorato; Scoppia un incendio nelle case popolari: palazzina evacuata nella notte; Alloggi Erp, l’anzianità di residenza non fa graduatoria. Il Comune si adegua alla Consulta. Case popolari, scatta la rivoluzione:PADOVA - A Padova sono stati assegnati i primi alloggi popolari sulla base del nuovo regolamento che prevede un bonus fino a 8 punti in base alla residenza. Rispetto al 2012, i beneficiari padovani ... leggo.it Il sindaco di Ferrara: Decisione ideologica e iniquaÈ inaccettabile. La residenzialità storica è un criterio di equità: il resto, ideologia. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, ... msn.com Cina, la Festa di Primavera attrae turisti da tutto il mondo PECHINO – La Festa di primavera attrae sempre più turisti stranieri in Cina. Dalle vivaci strade di Shanghai alle storiche case su palafitte della provincia centrale dello Hunan, la festività, che quest’anno x.com Cina, la Festa di Primavera attrae turisti da tutto il mondo PECHINO (CINA)– La Festa di primavera attrae sempre più turisti stranieri in Cina. Dalle vivaci strade di Shanghai alle storiche case su palafitte della provincia centrale dello Hunan, la festività, che que - facebook.com facebook