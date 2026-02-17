Stranieri e case popolari Corvi e Cugini attaccano Soresi | Da lei panzane e mistificazioni

Da ilpiacenza.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Corvi e Cugini accusano direttamente Soresi di aver diffuso dati falsi riguardo alle assegnazioni di case popolari agli stranieri. Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, le affermazioni dell’assessore sono prive di fondamento e creano confusione tra i cittadini. Nei giorni scorsi, alcuni numeri diffusi dall’amministrazione comunale avevano sollevato polemiche, portando alla lite pubblica tra le parti politiche.

È scontro sui numeri, la capogruppo Fdi insiste: «Più della metà assegnate a stranieri e in futuro sarà peggio». Tarasconi: «Ad oggi 1363 a italiani, 528 a stranieri, non si diffondano dati falsi» Case popolari assegnate a cittadini stranieri, è scontro sui numeri tra Fratelli d'Italia e la Giunta Tarasconi. Ad accendere la miccia - durante il dibattito relativo alla modifica del regolamento per le graduatorie - tra la maggioranza e il partito della fiamma tricolore, è stato Stefano Cugini (ApP). «Soresi - ha detto l'esponente della sinistra - al termine di questa discussione comunque scriverà su Facebook che la maggior parte delle case popolari vengono date agli stranieri, "panzana clamorosa" per far crescere il consenso.

