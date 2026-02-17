Strage nell’arena del ghiaccio durante l’hockey giovanile | chi è l’attentatore Robert Dorgan conosciuto come Roberta Esposito

Una tragedia si è consumata nell’arena del ghiaccio del Rhode Island, quando Robert Dorgan, conosciuto come Roberta Esposito, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey giovanile, causando la morte di tre persone e lasciando molti feriti. La polizia ha confermato che l’attentatore aveva un passato di problemi psichici e si era presentato all’evento armato di un’arma da fuoco. Un testimone racconta di aver visto Dorgan entrare nel locale con un’aria agitata poco prima dell’attacco. La comunità si chiede ancora cosa abbia spinto l’uomo a compiere un gesto così violento.

Orrore durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island: morte tre persone, tra cui un attentatore. Altre tre persone sono state ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Il capo della polizia di Pawtucket, Tina Goncalves, ha dichiarato ai giornalisti che qualcuno è intervenuto cercando di fermare l'attentatore, che si trovava in un'arena per assistere alla partita di hockey di un suo familiare. L'attentatore è morto a causa di una ferita da arma da fuoco forse autoinflitta. Gli spari durante la partita di hockey in Rhode Island, stermina la famiglia e si uccide. Ci sono anche tre feriti gravi. L'uomo che ha aperto il fuoco, Robert Dorgan 56 anni, si faceva chiamare Roberta Esposito. Ha ucciso la moglie e il fratello e poi si è tolto la vita. Tre persone sono morte in una sparatoria durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island. L'assassino sarebbe Robert Dorgan, 56 anni.