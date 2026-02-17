Storie di una generazione oppressa e sfruttata Niccolò Fettarappa porta a teatro La sparanoia

Da cesenatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la rassegna "Nessun dorma!", sabato 21 febbraio arriva al Teatro Petrella di Longiano "La sparanoia" di e con Niccolò Fettarappa, sul palco con Lorenzo Guerrieri in una "impietosa" fotografia di una generazione oppressa, sfruttata, addomesticata che vive il conflitto tra il desiderio di incendiare le piazze e l’immobilismo di una realtà precaria, fatta di pigiami, ansia sociale e frustrazioni quotidiane. Con una lingua tagliente che mescola la satira politica al surrealismo, Fettarappa e Guerrieri danno voce a un malessere profondo, trasformando l’apatia e il senso di inadeguatezza in una raffica di parole ed energia fisica.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

La Sparanoia: Fettarappa e Guerrieri portano in scena la generazione addomesticata

