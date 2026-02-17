Stare insieme è un anti-stress studio svela i benefici dello ‘scudo sociale’

Uno studio recente rivela che stare con altre persone aiuta a ridurre lo stress. La ricerca spiega che il semplice fatto di avere qualcuno vicino, anche uno sconosciuto, calma il sistema nervoso e diminuisce la sensazione di tensione. Questo risultato è stato ottenuto analizzando come la presenza di altri influisce sulle reazioni fisiologiche durante momenti di pressione.

(Adnkronos) – Lo stress va gestito in compagnia. Poco importa con chi, se è il partner, una persona amica o uno sconosciuto: in una situazione stressante il semplice fatto di non essere soli, di avere accanto qualcuno, riduce lo stato di allerta del sistema nervoso. In poche parole, allenta la tensione. Uno studio pubblicato su ‘Psychophysiology’ da scienziati dei dipartimenti di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione e di Psicologia generale dell’università di Padova, in collaborazione con la Wake Forest University statunitense, spiega perché stare insieme è un anti-stress. Se le ricerche epidemiologiche in ambito psicologico e medico suggeriscono che il supporto sociale è associato a un migliore stato di salute fisica e mentale e a una maggiore longevità, il nuovo lavoro svela i meccanismi e i benefici dello ‘scudo sociale’ sul cervello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

