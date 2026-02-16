Stress e solitudine lo ‘scudo sociale’ ci aiuta a stare meglio
Il nome di Marco si trova nel centro di una recente ricerca perché ha scoperto che lo stress e la solitudine aumentano i rischi di malattie cardiovascolari. La causa di questo incremento risiede nel fatto che il suo gruppo di amici si è ridotto drasticamente negli ultimi mesi, lasciandolo spesso solo durante le pause. La scoperta dimostra che avere un supporto sociale forte può aiutare a mantenere il benessere, anche in momenti difficili.
Avete mai l’impressione che per uscire dal tunnel dello stress ci vorrebbe un super potere? Ebbene, secondo la scienza in realtà lo ‘scudo’ anti-stress esiste, ed è anche a portata di mano. Si tratta del supporto sociale: avere qualcuno accanto nei momenti di tensione ci aiuta davvero. E, oltretutto, questo aspetto è associato a un migliore stato di salute fisica e mentale e a una maggiore longevità. A fare chiarezza è uno studio pubblicato su ‘Psychophysiology’ dai ricercatori dei dipartimenti di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e di Psicologia Generale dell’ Università di Padova, in collaborazione con la Wake Forest University (Usa). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Lo “scudo sociale” contro lo stress: la presenza degli altri riduce l’allerta del sistema nervoso
Il nome di Marco Rossi e il suo recente incidente stradale sono collegati da un fatto: la presenza di altre persone può ridurre lo stress.
Tutti fanno il detox, ma aiuta davvero per stare meglio?
Il detox è spesso al centro delle conversazioni sul benessere, ma quanto è realmente efficace? Dopo le festività, molte persone si confrontano con sensazioni di gonfiore e desiderio di ritrovare leggerezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Solitudine e isolamento sociale: l'impatto sulla salute; Single a lungo: uno studio rivela a che età aumenta lo stress da solitudine; State of the Global Workplace 2025; Sport, inclusione e benessere: buone pratiche europee per i rifugiati.
Stress, meglio non affrontarlo da solo: ecco come lo scudo sociale aiuta a combatterloUn nuovo studio, frutto della collaborazione tra i dipartimenti di Psicologia dell'Università di Padova e la Wake Forest University ... msn.com
Situazioni di stress: meglio non affrontarle da soliRicerca dell’Università di Padova svela che esiste uno scudo sociale capace di ridurre l’allerta del sistema nervoso durante situazioni di stress acuto ... lescienze.it
Fame fisica o fame emotiva Imparare ad ascoltarsi Non sempre mangiamo perché il corpo ha bisogno di nutrimento. A volte mangiamo per stanchezza, stress, noia, solitudine o per cercare conforto. La fame fisica nasce dal corpo e si placa mangiando. La fa - facebook.com facebook