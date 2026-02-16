Stress e solitudine lo ‘scudo sociale’ ci aiuta a stare meglio

Il nome di Marco si trova nel centro di una recente ricerca perché ha scoperto che lo stress e la solitudine aumentano i rischi di malattie cardiovascolari. La causa di questo incremento risiede nel fatto che il suo gruppo di amici si è ridotto drasticamente negli ultimi mesi, lasciandolo spesso solo durante le pause. La scoperta dimostra che avere un supporto sociale forte può aiutare a mantenere il benessere, anche in momenti difficili.

Avete mai l’impressione che per uscire dal tunnel dello stress ci vorrebbe un super potere? Ebbene, secondo la scienza in realtà lo ‘scudo’ anti-stress esiste, ed è anche a portata di mano. Si tratta del supporto sociale: avere qualcuno accanto nei momenti di tensione ci aiuta davvero. E, oltretutto, questo aspetto è associato a un migliore stato di salute fisica e mentale e a una maggiore longevità. A fare chiarezza è uno studio pubblicato su ‘Psychophysiology’ dai ricercatori dei dipartimenti di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e di Psicologia Generale dell’ Università di Padova, in collaborazione con la Wake Forest University (Usa). 🔗 Leggi su Lapresse.it

