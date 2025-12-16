Star Wars | tutti gli annunci per il 2026 Da Fate of the Old Republic al prequel di Darth Maul

Nel 2025, Lucasfilm ha svelato importanti novità per il franchise di Star Wars, aprendo un nuovo capitolo con numerosi annunci e progetti inediti. Tra queste, spiccano titoli come Fate of the Old Republic e un prequel dedicato a Darth Maul, delineando un futuro ricco di eventi e produzioni che ampliano e approfondiscono l’universo galattico.

© Nerdpool.it - Star Wars: tutti gli annunci per il 2026. Da Fate of the Old Republic al prequel di Darth Maul Il 2025 è stato un anno di transizione cruciale per il franchise di Star Wars, culminato in una serie di rivelazioni mozzafiato da parte di Lucasfilm che delineano il futuro della galassia lontana, lontana. L’attesa è palpabile non solo per il grande ritorno sul grande schermo, ma anche per i nuovi entusiasmanti progetti nel mondo dei videogiochi Star Wars e dei fumetti. Il grande ritorno al cinema: The Mandalorian e Grogu. Dopo anni focalizzati sulle acclamate serie TV di Star Wars in streaming, il 2026 segnerà (si spera) l’attesissimo ritorno del franchise al botteghino cinematografico con il film The Mandalorian e Grogu. Nerdpool.it Star Wars - Tutti i nuovi annunci tra film e serie tv The Game Awards 2025: tutti gli annunci (e i premi) - Tutti i trailer, gli annunci e i premi dei The Game Awards 2025, dai reveal di Divinity e Star Wars fino al grande trionfo di Clair Obscur. techprincess.it

Star Wars: Fate of the Old Republic non arriverà "dopo il 2030", il director smentisce i rumor - Uno degli annunci più sorprendenti dei The Game Awards 2025 è stato senza dubbio Star Wars: Fate of the Old Republic, terzo capitolo e sequel spirituale della storica saga di Knights of the Old Republ ... it.ign.com

Daisy Ridley sulla possibilità che le riprese del film su Star Wars con Rey iniziano presto: “forse” - facebook.com facebook

Star Wars: Fate of The Old Repubblic annunciato a sorpresa durante i TGA 2025 x.com