Spegnete i computer nelle celle Camaldoli il priore frena i social
Il priore di Camaldoli, per ridurre le distrazioni tra i monaci, ha deciso di spegnere i computer nelle celle. La scelta nasce dal desiderio di favorire la concentrazione e il raccoglimento, e coinvolge anche le piattaforme televisive. In un messaggio su Facebook, ha scritto che questa misura può essere utile per tutti, anche per chi vive nel mondo esterno.
"Penso possa servire a tutti.": il priore di Camaldoli lancia il suo siluro sui social e sulle piattaforme Tv con un sussurro via Facebook. Un paradosso? No, perché per lui è uno strumento di lavoro, con il quale tiene unità la comunità camaldolese di tutto il mondo, dal Brasile all’Africa al Casentino guidata da lui. Ma i sussurri a volte gridano. "La cella da crogiuolo di ascolto, preghiera e vita di sapienza può davvero trasformarsi in un luogo di dispersione e di perdita di tempo". Un sussurro tagliente, nascosto in un documento che però non ha neanche la natura di un anatema: nel suo stile Matteo Ferrari, cresciuto a Parma ma diventato uomo e benedettino a Camaldoli, apre una riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Social e film in streaming “creati per dare dipendenza”. L’abate di Camaldoli ai giovani monaci: fatene a meno
L’abate di Camaldoli, domenico Martini, ha detto ai giovani monaci che i social e i film in streaming sono stati “pensati per creare dipendenza”.
