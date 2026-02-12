La polizia ha condotto un nuovo blitz nel carcere della Dogaia, effettuando diverse perquisizioni. Le indagini puntano a fermare un giro di droga che si svolge all’interno delle celle. A quanto si sa, un detenuto gestisce il traffico usando un microtelefono e droni. La procura di Prato vuole mettere fine a questa attività illegale che si diffonde tra i detenuti.

Ennesimo blitz con altrettante perquisizioni all’interno del carcere della Dogaia. A disporre i nuovi accertamenti è stata la procura di Prato con l’obiettivo di stroncare il diffuso giro di stupefacenti dentro al carcere. Le perquisizioni sono scattate l’altra notte, in particolare nella quarta sezione dove fa "base" una fiorente e "pulviscolare" rete di spaccio ad uso dei detenuti - cocaina ed hashish - la cui gestione sarebbe nella mani di un 25enne di Roma. Il giovane, spiega la procura, avrebbe colmato il vuoto che si è creato nell’attività illecita dopo le perquisizioni e i sequestri dei mesi scorsi in altre due sezioni del carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La droga dilaga nelle celle. Detenuto gestisce il giro con microtelefono e droni

