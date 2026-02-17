Oggi, martedì 17 febbraio, il programma di gare di short track al Milano Speed Skating Stadium si anima con numerose competizioni. La giornata vede protagonisti gli atleti che si sfidano in diverse discipline, trasmettendo emozioni agli appassionati che seguono gli eventi in diretta TV e streaming. La corsa verso le medaglie si concentra anche sulle coppie di pattinatori che si alternano sui podi, rendendo questa giornata una delle più intense delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, martedì 17 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di scena saranno le semifinali e le finali del team-pursuit maschile e femminile, che definiranno il gioco delle medaglie. L’Italia si presenta con grandi ambizioni a questo appuntamento, potendo contare su un terzetto collaudato che può aspirare al massimo possibile. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono stati autori di una grande prestazione nei quarti di finale, ottenendo il miglior tempo e dimostrando una grande amalgama tra loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 17 febbraio, tv, streaming, coppie di partenza

Oggi, sabato 14 febbraio, lo speed skating continua alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa delle gare in programma.

Oggi, domenica 15 febbraio, le gare di short track sono state spostate al Milano Speed Skating Stadium a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.