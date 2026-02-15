Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orari 15 febbraio tv streaming coppie di partenza

Oggi, domenica 15 febbraio, le gare di short track sono state spostate al Milano Speed Skating Stadium a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La pista all’aperto è stata riaperta questa mattina dopo le verifiche di sicurezza, permettendo agli atleti di scendere in pista per le semifinali. La giornata si concentra su numerosi appuntamenti, con le coppie di partenza che si sfidano in diverse discipline.

Oggi, domenica 15 febbraio, programma particolarmente inteso di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio velocità pista lunga in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di scena saranno i quarti di finale del team-pursuit maschile e le heat dei 500 metri femminili. In casa Italia le attese non mancheranno per quel che gli azzurri sapranno fare in particolare nella prova dell’inseguimento a squadre. Il collaudato terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e da Andrea Giovannini viene da un percorso ricco di successi tra Europei e Mondiali e vuole assolutamente la consacrazione a Cinque Cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, sabato 14 febbraio, lo speed skating continua alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa delle gare in programma.

Oggi, sabato 7 febbraio, inizia ufficialmente lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

