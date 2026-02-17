Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta contro la Juventus, attribuendo la colpa a errori individuali e sottolineando che il cartellino rosso non ha spento le speranze della sua squadra. Durante l’intervista, l’allenatore ha anche spiegato le condizioni di Bremer, che ha lasciato il campo in modo prematuro. La partita di Champions League tra Juventus e Galatasaray si è svolta in una serata che ha visto i padroni di casa prevalere, ma Spalletti ha deciso di analizzare i momenti chiave del match.

Una serata di playoff di Champions League ha messo a confronto la Juventus e Galatasaray, con l’allenatore Luciano Spalletti che ha illustrato ai microfoni di Sky Sport la lettura degli episodi chiave della partita. Il quadro evidenzia una gestione iniziale complicata, un tentativo di riordinare le idee e una progressiva perdita di lucidità che ha influito sull’esito finale. spalletti sottolinea inoltre la sua filosofia di giocare sempre e di non rinunciare all’impostazione offensiva, anche nei momenti difficili, evitando l’atteggiamento di rinuncia o di “buttarla via”. l’inferiorità numerica ha creato difficoltà significative: è stata operata una sostituzione per alleggerire la situazione e, poco tempo dopo, si è verificato un rosso che ha cambiato ulteriormente l’inerzia della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Spalletti sulla sconfitta con la Juventus: «Passi indietro, ma il rosso non ci spegne. Ecco le condizioni di Bremer»

Spalletti a Sky nel post partita di Galatasaray Juve: «Abbiamo fatto dei passi indietro su diverse cose. Al ritorno proveremo la rimonta, ma è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità. Su Bremer…»Luciano Spalletti ha detto che la Juventus ha commesso errori durante la partita contro il Galatasaray, a causa di una prestazione sotto le aspettative.

Spalletti durissimo sulla Juve: «Scomparsi nel carattere, stasera tre passi indietro»Luciano Spalletti critica duramente la Juventus dopo la sconfitta all’Ali Sami Yen, affermando che i bianconeri sono stati privi di carattere e hanno fatto un passo indietro.

SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.