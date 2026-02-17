Luciano Spalletti critica duramente la Juventus dopo la sconfitta all’Ali Sami Yen, affermando che i bianconeri sono stati privi di carattere e hanno fatto un passo indietro. Il tecnico toscano ha osservato come la squadra abbia mostrato poca determinazione, soprattutto nel secondo tempo. La reazione di Spalletti si è fatta sentire anche attraverso parole dure in conferenza stampa, sottolineando la mancanza di grinta dei suoi avversari. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante per la Juventus, che ora si trova a dover affrontare molte domande sulla propria tenuta mentale.

Il post-partita della Juventus all’Ali Sami Yen si tinge di toni cupi nelle parole di un Luciano Spalletti visibilmente contrariato. Il tecnico toscano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non ha cercato rifugio negli episodi arbitrali, pur ammettendo l’impatto devastante dell’espulsione di Cabal. La sua analisi si è spostata immediatamente sul piano dell’atteggiamento e della tenuta nervosa di una compagine che, dopo un primo tempo di spessore, si è letteralmente dissolta sotto la pressione del Galatasaray. «Avevamo chiuso il primo tempo con segnali contrastanti, ma nella ripresa l’obiettivo era ripristinare l’ordine tattico attraverso alcuni accorgimenti», ha esordito l’allenatore bianconero, sottolineando come il problema non sia stato esclusivamente di natura tecnica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti durissimo sulla Juve: «Scomparsi nel carattere, stasera tre passi indietro»

Spalletti: “Abbiamo fatto tre passi indietro. Sono per giocare la palla ma in certe situazioni va spazzata”Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta contro il Galatasaray, spiegando che la Juventus ha fatto tre passi indietro a causa di errori nelle decisioni difensive.

Leggi anche: De Paola durissimo sulla Juve: «Giocatori non all’altezza. E solo Spalletti può cambiare le cose»

Spalletti dev'essere la scelta della Juve Alessandro Matri non ha dubbi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.