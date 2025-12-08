Slot a Sky | Sappiamo la forza dell’Inter Salah? Non mi aspettavo quelle sue parole vi spiego la sua esclusione

In vista della partita di Champions League tra Liverpool e Inter, Arne Slot, allenatore dei Reds, ha commentato la forza dell’Inter e le recenti dichiarazioni di Salah, spiegando i motivi dietro l’esclusione dell’attaccante. Le sue parole offrono uno sguardo sulle strategie e sulle aspettative in vista dell’incontro di San Siro.

Inter News 24 Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha voluto dire la sua alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter a San Siro. Alla vigilia della supersfida di Champions League a San Siro, Arne Slot ha analizzato i temi del match ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore olandese, chiamato a guidare il Liverpool in una trasferta insidiosa, ha mostrato grande rispetto per l’avversario. Il tecnico dei Reds ha descritto l’impegno contro l’Inter come estremamente complesso, riconoscendo la forza e lo status internazionale acquisito dai nerazzurri, capaci di ben figurare sia in campionato che in Europa e di raggiungere due volte l’atto conclusivo della competizione negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Slot a Sky: «Sappiamo la forza dell’Inter, Salah? Non mi aspettavo quelle sue parole, vi spiego la sua esclusione»

News recenti che potrebbero piacerti

Chivu: "Il Liverpool fa dell'intensità il suo motto. L'ha portata Klopp e Slot sta cercando di mantenerla. Hanno vinto la Premier, poi hanno iniziato bene e hanno avuto momenti di difficoltà. E' una squadra costruita per queste partite, è top mondiale, tra le più blas Vai su Facebook

Slot: “Sappiamo la forza dell’Inter: ci proveremo! La verità sul caso Salah e Chiesa qui last minute…” - Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con l'Inter ... Come scrive msn.com