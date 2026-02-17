Spalletti spiega il cambio Cabal-Cambiaso all'intervallo di Galatasaray-Juventus | Bisogna saper gestire

Luciano Spalletti ha spiegato il cambio tra Cabal e Cambiaso durante l'intervallo di Galatasaray-Juventus, dopo il pesante 5-2 nei playoff di Champions League. La decisione è arrivata per gestire l’ammonizione di Cabal e il rischio di rosso, ma un episodio successivo ha complicato la situazione. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di saper controllare le emozioni in campo.

Dopo il pesante 5-2 di Galatasaray-Juventus nei playoff di Champions League, Spalletti chiarisce il cambio Cabal-Cambiaso all'intervallo: gestione dell'ammonizione e rischio rosso, poi l'episodio che complica tutto. Entra all'intervallo al posto dell'ammonito Cambiaso Male nelle azioni del 2-2 e del 3-2 Prima ammonizione al 59' Secondo giallo ed espulsione al 67' Galatasaray-Juventus da incubo per Cabal