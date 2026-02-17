Spalletti sbrocca contro Chivu | Lo conosco e so che

Luciano Spalletti ha perso la pazienza e ha criticato duramente Cristian Chivu, affermando di conoscerlo bene e di sapere come si comporta. La tensione tra i due si è acuita dopo alcuni scambi durante gli allenamenti, che hanno attirato l’attenzione di tutti i media sportivi. La Juventus, nel frattempo, si prepara a partire per Istanbul, dove affronterà il Galatasaray nella partita di andata dei playoff di Champions League. La squadra torinese punta a mettere subito una buona ipoteca sulla qualificazione, consapevole dell’importanza di non sbagliare in trasferta.

Ripartire dai veleni di campionato provando a ipotecare subito il passaggio del turno. La Juventus si prepara alla trasferta di Instanbul, che la vedrà confrontarsi con il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions league. Un passaggio in più per i bianconeri maturato dopo una prima fase tra alti bassi, con tre vittorie (con Bodo Glimt, Pafos e Benfica), una sconfitta (con il Real Madrid) e quattro pareggi, non senza rimpianti. Nel mezzo il cambio in panchina, con l'addio a Igor Tudor e l'arrivo di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha rilanciato il cammino della Juve in Champions (tutti i successi sono arrivati sotto la sua guida) e in Serie A, riportando la Signora nel gruppone di squadre candidate a un posto nella prossima edizione della massima competizione europea.