Spalletti | Abbiamo fatto tre passi indietro Sono per giocare la palla ma in certe situazioni va spazzata
Luciano Spalletti ha criticato la squadra dopo la sconfitta contro il Galatasaray, spiegando che la Juventus ha fatto tre passi indietro a causa di errori nelle decisioni difensive. L’allenatore ha sottolineato che il team preferisce giocare con la palla, ma in alcune circostanze è meglio allontanarla per evitare rischi. Durante l’intervista a Sky Sport, ha ricordato alcuni episodi chiave della partita, come i due gol subiti in fase di disimpegno.
Spalletti a Sky Sport dopo Galatasaray-Juventus 5-2. “Abbiamo finito male il primo tempo, abbiamo cercato di rimettere un po’ di ordine, siamo calati proprio da un punto di vista personalità, del carattere, abbiamo fatto tre passi indietro stasera”. Cambiaso sostituito perché era ammonito, poi Cabal si è fatto espellere. “Ha rischiato sul finire del primo tempo di prendere il secondo giallo, queste partita qui meglio cercare di gestire gli ammoniti. E invece abbiamo pagato dazio dopo venti minuti del secondo tempo, con la doppia ammonizione a Cabal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
