Ci sono state situazioni imbarazzanti non sono contento | la Juve batte il Pafos ma Spalletti lancia l’allarme

La Juventus supera il Pafos in una partita che ha lasciato segnali di insoddisfazione tra i giocatori e l’allenatore Spalletti. Nonostante il risultato positivo, l’allenatore evidenzia la necessità di migliorare e sottolinea l’importanza delle vittorie per risolvere alcune criticità, esprimendo comunque un senso di delusione per le prestazioni offerte.

"Era fondamentale vincere, con le vittorie si mettono a posto tante cose. Per quanto riguarda l'analisi della partita, è chiaro che noi dobbiamo fare di più, non siamo contenti, io non sono contento, i ragazzi non sono contenti di loro stessi". La Juventus batte il Pafos per 2-0 grazie ai gol di McKennie e David, sale a nove punti in classifica e vede avvicinarsi i playoff. Una vittoria importante, ma Luciano Spalletti – come si evince dalle dichiarazioni post gara – salva soltanto il risultato e critica la prestazione. "In alcuni momenti abbiamo fatto proprio il minimo, ci sono state anche delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo.

