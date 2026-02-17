Spagna sotto l’ombra del 2026 | l’eclissi solare totale attira un’ondata di turismo astronomico nel nord del Paese

Il 12 agosto 2026, la Spagna vedrà un’eclissi solare totale che attraverserà il nord, dalla Galizia alla Castiglia e León, attirando migliaia di appassionati di astronomia. La richiesta di prenotazioni negli hotel e nei punti di osservazione è cresciuta rapidamente, spinta dalla voglia di vivere in prima persona questo spettacolo naturale. Le località più vicine alle zone di passaggio si preparano ad accogliere turisti provenienti da tutta Europa, desiderosi di assistere all’evento.

La Spagna nell'ombra: l'eclissi del 2026 e la corsa al turismo astronomico. Il 12 agosto 2026, la Spagna si prepara ad accogliere un evento straordinario: un'eclissi solare totale che attraverserà il nord del Paese, dalla Galizia alla Castiglia e León. Questo fenomeno, che promette di durare fino a un minuto e 40 secondi in alcune aree, sta già catalizzando l'attenzione di appassionati di astronomia e viaggiatori di tutto il mondo, trasformando la Penisola Iberica nella meta astro-turistica dell'anno. L'evento rappresenta una sfida e un'opportunità per il settore turistico spagnolo, chiamato a gestire un afflusso eccezionale di visitatori con un occhio di riguardo alla sostenibilità.