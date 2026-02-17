Sottil e Coulibaly determinanti | qualità sostanza e intelligenza tattica

Sottil e Coulibaly hanno deciso la partita con la loro qualità e intelligenza tattica. Il Lecce ha conquistato la seconda vittoria di fila e il terzo risultato positivo in trasferta questa stagione, battendo il Cagliari 2-0. Sottil ha segnato un gol importante, mentre Coulibaly ha mostrato tutta la sua sostanza in mezzo al campo. La squadra di Liverani ha così avvicinato le prime posizioni, evitando di essere coinvolta in una lotta senza fine per la salvezza.

L'esterno offensivo e il centrocampista sono i fattori che stanno spostando verso l'alto gli equilibri della squadra. Gandelman si rivela un correttivo funzionale. La salvezza ora è una partita multipla a scacchi LECCE – Seconda vittoria consecutiva, terzo successo in trasferta della stagione: con il 2 a 0 sul campo del Cagliari, il Lecce ha in buona parte ricucito una classifica che era sul punto di fratturarsi, con le ultime quattro squadre condannate a una feroce rincorsa a eliminazione e una sola superstite. Adesso nella bagarre ci sono anche il Genoa e il Torino, ma anche il Cagliari – soprattutto quello visto ieri sera – ha qualche motivo di preoccupazione.

