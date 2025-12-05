Milan finalmente Jashari | qualità e sostanza positivo il test con la Lazio
Lo svizzero, reduce da oltre tre mesi di stop per il brutto infortunio estivo, gioca una gara molto convincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Jashari finalmente in campo con il Milan: con la Lazio compito non facile. Ecco perché #milan #SempreMilan #LazioMilan #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook
Milan, finalmente Jashari: qualità e sostanza, positivo il test con la Lazio - Lo svizzero, reduce da oltre tre mesi di stop per il brutto infortunio estivo, gioca una gara molto convincente ... Da msn.com
Piccola luce nel buio, la Gazzetta: "Finalmente Jashari, test positivo" - Una delle grandi curiosità della partita di ieri era la presenza dal primo minuto di Ardon Jashari. Si legge su milannews.it
Jashari torna titolare in Lazio–Milan: rientro dopo tre mesi e Modric a riposo - Jashari torna titolare dopo tre mesi in Lazio–Milan: Allegri valuta la condizione atletica del regista nella sfida di Coppa Italia. Da milanosportiva.com
Lazio Milan, scocca l'ora di Jashari: titolare in regia - Lazio Milan, Jashari torna dal primo minuto dopo il lungo infortunio: farà rifiatare Modric, la curiosità del tecnico sulla tenuta atletica La parola che risuona con più insistenza tra i sostenitori d ... milannews24.com scrive
Milan, finalmente Jashari: dal 1' contro la Lazio al posto di Modric - Finalmente è la parola che stanno pronunciando di più i tifosi del Milan nelle ultime ore, riferendosi al fatto che stasera all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di ... milannews.it scrive
Lazio – Milan, parla Tare: “Jashari, calvario finito”. Poi la battuta sul rinnovo di Maignan - Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio, ritornando anche sul tema Maignan ... Secondo spaziomilan.it