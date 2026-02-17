Sorpreso alla guida di un' auto rubata ubriaco e senza patente | denunciato dai Carabinieri

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri di Cesenatico mentre guidava un’auto rubata, dopo aver bevuto troppo e senza patente. La scena si è svolta in pieno giorno, quando i militari hanno notato il veicolo sospetto in via Dante. L’autista, visibilmente alterato, è stato subito portato in caserma per gli accertamenti. Durante le verifiche, è emerso che l’auto apparteneva a un residente di Ravenna, che aveva denunciato il furto pochi giorni prima. I Carabinieri hanno anche denunciato altre cinque persone coinvolte in vari reati, portando a sei i soggetti finiti nel mirino degli investigatori

I carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. In particolare, quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Si mette a referto anche la denuncia di un giovane per porto abusivo di armi, è stato trovato in possesso di un coltello serramanico e di un attrezzo multiuso con lama di medie dimensioni. Infine un uomo ha rimediato una denuncia per ricettazione dopo essere stato trovato al volante di un’auto risultata rubata a Cesena, che è stata restituita al legittimo proprietario.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Distrugge l'auto in un incidente: era ubriaco alla guida e senza patente, denunciatoUn uomo di 31 anni peruviano è stato denunciato a Perugia dopo aver causato un incidente con l’auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.