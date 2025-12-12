Xabi Alonso al palo esonero dal Real sempre più vicino | Florentino Perez fa sognare con Jurgen Klopp

L'eventuale esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid si fa sempre più concreto, con Florentino Perez attivamente alla ricerca di una soluzione. Tra le ipotesi più accreditate, spunta il nome di Jurgen Klopp come possibile nuovo allenatore, alimentando le voci di un cambiamento imminente sulla panchina dei Blancos.

Dalla Spagna arriva l'indiscrezione di un Florentino Perez in prima persona ad adoperarsi per trovare una valida alternativa a Xabi Alonso, che porterebbe il nome di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco è sotto contratto Red Bull, ma il presidente del Real Madrid ha già insegnato che quando vuole non bada a spese: e i tifosi sognano. Fanpage.it

Real Madrid, Xabi Alonso a rischio esonero: la crisi e i possibili sostituti - Il presidente Florentino Perez sembra aver perso la pazienza, anche perché il club ha speso molto ... tag24.it

Real Madrid, guerra con lo spogliatoio: Xabi Alonso rischia già l'esonero - Il tecnico spagnolo sembra non riuscire a ricucire lo strappo con giocatori simbolo come Vinicius, Bellingham e Valverde. calcioefinanza.it

Analisi spietata dello Spiegel: “Prima di arrivare a Madrid, Xabi Alonso era considerato un genio. I tre attaccanti più forti giocano tutti sulla sinistra. E senza Mbappé il pressing riesce meglio” - facebook.com facebook

? Alvaro Arbeloa è il primo nome in caso di esonero di Xabi Alonso al #RealMadrid x.com