Sora presentazione del libro Scampoli di felicità Bellezza gentilezza cura per rammendare l’orizzonte di Filippo Cannizzo
Sabato 21 febbraio 2026, alle 17.30, la Biblioteca Comunale di Sora ospiterà la presentazione del libro “Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte” di Filippo Cannizzo, che ha deciso di condividere questa sua opera dopo averla scritta tra le pagine di un caffè frequentato ogni giorno.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora, si terrà la presentazione del libro “Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte”di Filippo Cannizzo. Un’opera che propone una riflessione attuale e coinvolgente sul valore della cura, delle relazioni e degli spazi culturali come luoghi di crescita e condivisione. L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura promosse dal Comune di Sora nell’ambito del progetto Sora Città che Legge.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Ceccano, presentazione del libro di Filippo Cannizzo, "Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l'orizzonte"
In occasione della presentazione del suo nuovo libro, Filippo Cannizzo discute di temi come bellezza, gentilezza e cura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sora, Fausto Bertinotti presenta il suo ultimo libro La sinistra che non c'è; La Fata Carabiniere incanta i piccoli della Achille Lauri: a Sora la legalità si impara giocando; Notizie Sora: news, aggiornamenti, eventi, novità dalla città; Abbruzzese pronto al gran finale a Sora in attesa di abbracciare Salvini a Cassino.
Sora, Civita Di Russo presenta il libro Indomita. La mia battaglia contro le mafieAppuntamento culturale a Sora con la presentazione del libro di Civita Di Russo, testimonianza su trent’anni di impegno nella lotta alle mafie e difesa dei testimoni di giustizia. sora24.it
Sora, venerdì 6 febbraio la presentazione del libro Indomita. La mia battaglia contro le mafie di Civita Di RussoVenerdì 6 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora (Corso Volsci 111), si terrà la presentazione del libro Indomita. La mia battaglia contro le mafie di Civita Di Russo ... tunews24.it
Le prime novità del 2026! Da Laura Campiglio a Giovanni Mari, da Enzo Laforgia a Tommaso Faoro, da Filippo Cannizzo a Robin Esto, libri cui teniamo molto per iniziare bene l'anno. Li trovi su www.peoplepub.it/shop facebook