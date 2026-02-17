Sora presentazione del libro Scampoli di felicità Bellezza gentilezza cura per rammendare l’orizzonte di Filippo Cannizzo

Sabato 21 febbraio 2026, alle 17.30, la Biblioteca Comunale di Sora ospiterà la presentazione del libro “Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte” di Filippo Cannizzo, che ha deciso di condividere questa sua opera dopo averla scritta tra le pagine di un caffè frequentato ogni giorno.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora, si terrà la presentazione del libro “Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte”di Filippo Cannizzo. Un’opera che propone una riflessione attuale e coinvolgente sul valore della cura, delle relazioni e degli spazi culturali come luoghi di crescita e condivisione. L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura promosse dal Comune di Sora nell’ambito del progetto Sora Città che Legge.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In occasione della presentazione del suo nuovo libro, Filippo Cannizzo discute di temi come bellezza, gentilezza e cura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.