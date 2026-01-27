Ceccano presentazione del libro di Filippo Cannizzo Scampoli di felicità | bellezza gentilezza cura per rammendare l' orizzonte
In occasione della presentazione del suo nuovo libro, Filippo Cannizzo discute di temi come bellezza, gentilezza e cura. L’evento si svolgerà a Ceccano, presso il bar
Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:30, a Ceccano, presso il barpasticceria "Al Solito Posto" (in Via Anime Sante, 82), si terrà la presentazione del nuovo libro del filosofo Filippo Cannizzo, "Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l'orizzonte".
Frosinone, successo per la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte"
A Frosinone, sabato 24 gennaio 2026, si è svolta con successo la presentazione del libro di Filippo Cannizzo,
