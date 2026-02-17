Si stacca il cornicione e prende due persone di striscio Paura a Firenze il crollo in via Alderotti

Un cornicione si è staccato e ha sfiorato due passanti in via Alderotti a Firenze questa mattina, causando momenti di panico tra i cittadini. L’incidente si è verificato poco dopo le 8,30, mentre molte persone si trovavano già in strada per la loro routine quotidiana. La notte precedente, le alte temperature avevano indebolito alcune parti dell’edificio, rendendo il cornicione più fragile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni più gravi.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Paura a Firenze, in via Alderotti, quando erano da poco passate le 8,30 di stamani, martedì 17 febbraio. Un pezzo di cornicione si è staccato dal tetto di un palazzo, finendo in strada e sul marciapiede. E' successo in una delle zone più trafficate della città, a due passi dal polo ospedaliero di Careggi. Firenze, paura in via Alderotti. Si stacca il cornicione e cade in strada Il crollo e la paura. Il boato è avvenuto di prima mattina. I calcinacci sono caduti dal cornicione ed hanno colpito di striscio due donne di 65 e 40 anni che in quel momento passavano di lì. Entrambe sono state soltanto sfiorate dal crollo, quindi hanno riportato ferite tutto sommato non gravi.